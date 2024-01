Grande-Bretagne: Démission de deux cadres conservateurs après un vote sur la loi immigration

par Andrew MacAskill, Elizabeth Piper et Alistair Smout LONDRES (Reuters) - Le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, est parvenu mardi à éteindre une rébellion d'élus de l'aile droite de son Parti conservateur, en lien avec le projet de loi sur le renvoi des demandeurs d'asile au Rwanda, mais il a perdu deux de ses principaux alliés, qui ont annoncé leur démission. Les démissions de Lee Anderson et Brendan Clarke-Smit, vice-présidents du Parti conservateur, mettent en exergue les profondes divisions dans les rangs du parti à propos de l'un des projets phare de Rishi Sunak, en amont d'élections législatives qui doivent avoir lieu cette année. Rishi Sunak, arrivé au pouvoir en octobre 2022, a érigé en priorité la lutte contre les arrivées illégales de migrants, promettant de "stopper les bateaux" qui traversent la Manche en direction des côtes britanniques. Alors que le Premier ministre juge indispensable la mise en place du programme de renvoi des demandeurs d'asile au Rwanda, notamment pour faire remonter la popularité des conservateurs dans les sondages, le texte divise dans les rangs du Parti. Parmi les élus modérés, on s'inquiète de voir la Grande-Bretagne violer ses obligations humanitaires, tandis que les élus les plus à droite estiment que le texte est insuffisant. Un amendement destiné à rendre le projet de loi encore plus strict a échoué mardi soir au Parlement, une victoire que le gouvernement Sunak doit aux partis de l'opposition alors que plus de 65 élus conservateurs ont soutenu cet amendement. Rishi Sunak avait passé son test le plus important en tant que Premier ministre le mois dernier, avec un premier vote sur son projet pour les demandeurs d'asile - un texte modifié après avoir été retoqué par la Cour suprême britannique. Certains élus conservateurs ayant menacé de se révolter avaient alors préféré s'abstenir plutôt que de voter contre le texte, tout en prévenant qu'ils pourraient s'opposer au projet de loi lors des étapes suivantes du processus législatif à moins que les modifications qu'ils demandent soient apportées. Un élu conservateur de haut rang a déclaré que les rebelles du parti étaient en nombre suffisant pour infliger une défaite à Rishi Sunak lors de l'ultime vote, à la Chambre des communes, qui devrait avoir lieu mercredi. Lee Anderson et Brendan Clarke-Smith ont déclaré dans une lettre conjointe avoir transmis leur démission à cause de la réticence du gouvernement à renforcer le projet de loi, indiquant vouloir que cette loi soit efficace mais que cela leur semblait impossible en l'état. Si le nombre de demandeurs d'asile arrivés par la mer en Grande-Bretagne a diminué l'an dernier par rapport à 2022, la situation reste un symbole très visible de l'échec de Londres à contrôler les flux d'embarcations clandestines atteignant les frontières britanniques via la Manche - l'une des promesses phare des partisans du Brexit. La plupart des migrants disent fuir les conflits armés et la pauvreté au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud. Toutefois le gouvernement britannique dit qu'un grand nombre de ces migrants, dont environ 90% sont des hommes, viennent pour des raisons économiques et ne sont pas de réels réfugiés. Près d'une soixantaine d'élus conservateurs soutiennent un amendement permettant au gouvernement d'ignorer d'éventuelles décisions de dernière minute des juges de la Cour européenne des droits de l'homme qui viseraient à empêcher les vols de déportation vers le Rwanda. (Reportage Andrew MacAskill, Elizabeth Piper, Sachin Ravikumar, Alistair Smout, Farouq Suleiman; version française Jean Terzian)