Grande-Bretagne : Décision attendue de la BoE, entre risques d'inflation et de ralentissement

LONDRES (Reuters) - La Banque d'Angleterre (BoE) annoncera jeudi sa politique monétaire et dévoilera si elle a décidé d'augmenter les coûts d'emprunts ou d'attendre pour s'assurer que l'économie britannique est prête à une hausse des taux.

La BoE devrait faire son annonce à 12h00 GMT.

Les investisseurs ont pleinement intégré une augmentation du taux d'escompte de 0,1% à 0,25%, ce qui ferait de la BoE la première des grandes banques centrales du monde à relever ses taux depuis la pandémie de coronavirus.

La Réserve fédérale américaine (Fed) a annoncé mercredi qu'elle commencerait dès ce mois-ci à réduire ses achats d'obligations sur les marchés, avec pour objectif de les arrêter définitivement mi-2022.

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a déclaré mercredi qu'il était très peu probable que la BCE relève ses taux d'intérêts l'année prochaine.

Les économistes sont beaucoup moins certains que les investisseurs qu'une telle hausse sera annoncée jeudi par la BoE.

Ana Boata, responsable de la recherche économique chez Euler Hermes, a déclaré que la BoE devait faire face aux défis opposés d'une inflation qui devrait plus que doubler son objectif de 2% et d'un resserrement des dépenses des ménages alors que le gouvernement réduit les aides de relance, y compris son programme de soutien à l'emploi, et augmente les impôts.

L'économie britannique est également confrontée à des risques liés aux tensions commerciales post-Brexit et à une récente augmentation des cas de COVID-19.

La BoE pourrait réduire ses prévisions de croissance pour l'année prochaine dans le cadre d'une mise à jour trimestrielle de ses perspectives.

(Reportage William Schomberg; version française Camille Raynaud)