Grande-Bretagne : Décès de Charlotte Johnson Wahl, la mère de Boris Johnson

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Charlotte Johnson Wahl, peintre et mère du Premier ministre britannique Boris Johnson, est décédée lundi à l'âge de 79 ans, rapporte le Telegraph.

Charlotte Johnson Wahl est décédée "soudainement et paisiblement" dans un hôpital de Londres, déclare le journal citant un communiqué émis par la famille.

Downing Street n'a pas répondu à une demande de commentaire. Les représentants de la famille n'étaient pas immédiatement joignables.

Boris Johnson avait décrit sa mère comme "l'autorité supérieure" de la famille lors de la conférence annuelle du parti conservateur en 2019.

"Je vais citer l'autorité supérieure de ma famille, ma mère, et d'ailleurs pour les étudiants passionnés des divisions dans ma famille sur les questions de l'UE, je veux que vous sachiez que j'ai gardé l'as dans ma manche - ma mère a voté 'leave'", avait alors déclaré Boris Johnson.

Selon le Telegraph, Charlotte Johnson Wahl avait été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson à l'âge de 40 ans.

"J'essaie de peindre chaque jour mais je dois souvent me rendre à l'hôpital. Je continue à peindre mais mon bras fait soudain un mouvement qui n'est absolument pas intentionnel et qui me brise le coeur", avait-elle confié en 2008 au journal.

(Reportage Vishal Vivek et Shubham Kalia; version française Camille Raynaud)