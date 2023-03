Grande-Bretagne : Croissance surprise du PIB de 0,1% au T4 2022

LONDRES, 31 mars (Reuters) - L'économie britannique a affiché une croissance surprise sur les trois derniers mois de l'année 2022 par rapport au troisième trimestre, montrent les données définitives publiées vendredi par l'Office national de la statistique (ONS). Le PIB a progressé de 0,1% au quatrième trimestre par rapport aux trois mois précédents, permettant à l'économie britannique d'échapper à une récession, alors que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une croissance nulle. La première estimation de l'ONS sur le PIB du quatrième trimestre avait montré également une croissance nulle. Sur un an, la croissance du PIB est ressortie à 0,6% contre un consensus de 0,4%. (Reportage William Schomberg; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)