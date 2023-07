Grande-Bretagne : Croissance de 7,3% des salaires sur les trois mois à mai

Grande-Bretagne : Croissance de 7,3% des salaires sur les trois mois à mai













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - La croissance des salaires en Grande-Bretagne, une statistique particulièrement surveillée par la Banque d'Angleterre (BoE), est restée forte au cours des trois mois précédant mai, selon des données officielles publiées par l'Office des statistiques nationales (ONS) mardi. Les salaires, en excluant les primes, ont progressé sur les trois mois à mai de 7,3% en rythme annuel. Sur les trois mois à avril, la hausse était de 7,3% (chiffre révisé de 7,2%). Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une augmentation de 7,1%. La BoE a accéléré le mois dernier son resserrement monétaire en relevant d'un demi-point son principal taux directeur, de 4,5% à 5%, son niveau le plus élevé depuis 2008. (Reportage Sachin Ravikumar; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)