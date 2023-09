Grande-Bretagne : Croissance de 0,2% confirmée au deuxième trimestre

Grande-Bretagne : Croissance de 0,2% confirmée au deuxième trimestre













(Actualisé avec le rebond économique depuis la fin de la pandémie) LONDRES, 29 septembre (Reuters) - Le produit intérieur brut britannique (PIB) a augmenté de 0,2% au deuxième trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent, selon les chiffres de l'Office des statistiques nationales oubliés vendredi. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur le même chiffre, inchangé par rapport à l'estimation initiale publiée le 11 août. Selon l'ONS, le PIB britannique a progressé de 1,8% sur la période par rapport au dernier trimestre 2019, le dernier précédant le début de la pandémie de COVID-19. En première estimation le 11 août, l'ONS évaluait le PIB au deuxième trimestre 2023 en baisse de 0,2% par rapport au dernier trimestre 2019. Cette révision à la hausse était cependant largement attendue, l'institut statistique ayant estimé le 1er septembre dernier, sur la base de nouvelles données, que la croissance au dernier trimestre 2021 était supérieure de 0,6% à celle des trois derniers mois de 2019. Avec cette révision, la reprise de l'activité en Grande-Bretagne après la pandémie de COVID-19 se hisse au niveau de celles de la France et de l'Italie. Les performances économiques relatives de la Grande-Bretagne depuis la pandémie et son départ de l'Union européenne sont scrutées à la loupe dans la perspective des élections législatives de l'année prochaine. (Rédigé par David Milliken, Andy Bruce, version française Corentin Chappron, édité par Jean-Stéphane Brosse)