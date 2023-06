Grande-Bretagne : Croissance confirmée de 0,1% du PIB au premier trimestre

Grande-Bretagne : Croissance confirmée de 0,1% du PIB au premier trimestre













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - L'économie britannique a bien progressé de 0,1% au premier trimestre 2023 par rapport au dernier trimestre de 2022, montrent les données définitives publiées vendredi par l'Office national de la statistique (ONS). Ce chiffre est conforme à la première estimation publiée en mai et aux attentes des économistes interrogées par Reuters. Sur un an, la croissance du produit intérieur brut (PIB) a décéléré à 0,2%, conformément également à l'estimation initiale et aux attentes. (Reportage David Milliken; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)