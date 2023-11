Grande-Bretagne : Contraction inattendue des ventes au détail en octobre

(Actualisé avec précisions, contexte) par Andy Bruce LONDRES, 17 novembre (Reuters) - Les ventes au détail au Royaume-Uni ont baissé contre toute attente en octobre d'un mois sur l'autre sur fond de désaffection des consommateurs dans les rayons, montrent les données officielles publiées vendredi, qui mettent en exergue de nouveaux défis pour l'économie. Ces ventes ont reculé en volume de 0,3% le mois dernier après une contraction de 1,1% en septembre (révisée de -0,9%), a annoncé l'Office national des statistiques (ONS). Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient un rebond de 0,3%. Sur un an, la baisse représente 2,7% contre un repli de 1,5% prévu par le consensus. En septembre, elle s'est établie à -1,3% (révisée de -1,0%). Dans l'ensemble, ces chiffres reflètent les perspectives de plus en plus sombres de l'économie britannique marquée par une stagnation du produit intérieur brut (PIB) et de fortes pressions sur les prix, qui certes s'estompent mais à un rythme lent. Les investisseurs estiment que ces éléments conduiront la Banque d'Angleterre (BoE) à abaisser ses taux d'intérêt en 2024. "Les distributeurs ont laissé entendre que le coût de la vie, la baisse de la fréquentation et le temps pluvieux de la seconde moitié du mois ont contribué à cette baisse", a indiqué l'ONS. Les chiffres montrent également une légère révision à la baisse des ventes au détail pour le troisième trimestre. Compte tenu de la faible marge qui a permis à la Grande-Bretagne d'éviter de justesse, la semaine dernière, une contraction économique au cours du troisième trimestre , les données publiées vendredi donnent à penser que le PIB sera lui aussi révisé à la baisse et devrait même afficher une contraction. Les distributeurs espèrent néanmoins que la période cruciale des ventes de Noël se déroulera sous de meilleures conditions. Malgré les récentes données macroéconomiques et une série d'enquêtes auprès des consommateurs, les principaux distributeurs, dont Tesco, Sainsbury's, Next , Primark et Marks & Spencer, se sont montrés confiants quant à leurs perspectives à l'approche des fêtes de fin d'année. (Avec la contribution de James Davey; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)