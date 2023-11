Grande-Bretagne : Contraction inattendue des ventes au détail en octobre

LONDRES, 17 novembre (Reuters) - Les ventes au détail au Royaume-Uni ont baissé contre toute attente en octobre d'un mois sur l'autre, montrent les données officielles publiées vendredi. Ces ventes ont reculé de 0,3% le mois dernier après une contraction de 1,1% en septembre (révisée de -0,9%), a annoncé l'Office national des statistiques (ONS). Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient un rebond de 0,3%. Sur un an, la baisse représente 2,7% contre un repli de 1,5% prévu par le consensus. En septembre, elle s'est établie à -1,3% (révisée de -1,0%). (Reportage Andy Bruce; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)