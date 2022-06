Grande-Bretagne : Concert et course hippique au menu du 3ème jour du Jubilé d'Elizabeth II

LONDRES (Reuters) - Un concert géant, avec la participation d'Alicia Keys et de Diana Ross notamment, et le Derby d'Epsom Derby, la célèbre course hippique, sont au menu ce samedi de la troisième journée de célébrations du Jubilé de platine de la reine Elizabeth II.

Grande passionnée de courses hippiques, la monarque, âgée de 96 ans, ne participera pas au Derby d'Epsom en raison de problèmes de mobilité.

Sa fille, la princesse Anne, devrait y représenter la reine.

Samedi soir, quelque 22.000 personnes sont attendues pour un concert devant Buckingham palace pour célébrer les 70 ans de règne d'Elizabeth II.

Au cours de ce concert, héritier de la couronne, et son fils William devrait rendre hommage à leur mère et grand-mère.

La reine ne devrait pas être présente en personne au concert.

Le groupe Queen + Adam Lambert ouvrira ce concert pour se terminer avec Diana Ross qui fera à cette occasion sa première apparition en direct en Grande-Bretagne depuis quinze ans.

Elton John a de son côté enregistré un hommage pour l'occasion.

Jeudi, des dizaines de milliers de personnes ont pris d'assaut les rues de Londres pour célébrer le Jubilé de platine d'Elizabeth II et donner le coup d'envoi de quatre journées de faste, de fêtes et de parades pour marquer le 70e anniversaire de son accession au trône, un record.

(Reportage Michael Holden et Kate Holton, version française Matthieu Protard)