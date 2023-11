Grande-Bretagne: Cleverly remplace Braverman à l'Intérieur, Cameron revient au gouvernement

Grande-Bretagne: Cleverly remplace Braverman à l'Intérieur, Cameron revient au gouvernement













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a limogé sa ministre de l'Intérieur Suella Braverman et l'a remplacée par le chef de la diplomatie James Cleverly, qui cède lui-même sa place à l'ancien Premier ministre David Cameron, ont annoncé lundi ses services. Suella Braverman avait mis en cause la semaine dernière l'impartialité des forces de police, qu'elle avait sous son autorité et auxquelles elle reprochait d'avoir autorisé une manifestation pro-palestinienne qui a réuni plus de 300.000 personnes samedi à Londres, provoquant une énième polémique depuis sa nomination. La ministre de l'Intérieur était accusée d'avoir soufflé sur les braises et d'avoir encouragé l'English Defence League, un groupuscule d'extrême droite et islamophobe, à organiser samedi une contre-manifestation dans la capitale pendant laquelle ses militants s'en sont violemment pris aux forces de l'ordre. "Rishi Sunak a demandé à Suella Braverman de quitter le gouvernement et elle a accepté", a-t-on indiqué de source gouvernementale. Les services du Premier ministre ont annoncé le remplacement de Suella Braverman par le secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, James Cleverly, qui occupait ce poste depuis septembre 2022. Le secrétaire au Foreign Office laisse son poste à l'ancien Premier ministre David Cameron, initiateur du référendum sur la sortie du Royaume-uni de l'Union européenne qui a conduit au "Brexit" - contre lequel il avait fait campagne. Commentant se retour surprise aux affaires, David Cameron, qui s'est rendu au 10, Downing Street lundi matin, s'est dit prêt à mettre son "expérience" au service du gouvernement alors que le Royaume-uni doit faire face à "des défis internationaux redoutables, notamment la guerre en Ukraine et la crise au Proche-Orient". "Bien que je me sois tenu à l'écart de la politique depuis sept ans, j'espère que mon expérience – en tant que chef du Parti conservateur pendant onze ans et Premier ministre pendant six ans – me permettra d'aider le Premier ministre à relever ces défis vitaux", dit-il dans une déclaration publiée sur la plateforme X (anciennement Twitter) après l'annonce de sa nomination. Les services de Rishi Sunak ont précisé que le ministre des Finances, Jeremy Hunt, conserverait son poste à l'occasion de ce remaniement. En revanche, d'autres changements de postes pourraient intervenir, ont dit des sources proches du gouvernement, certains ministres n'ayant pas donné totalement satisfaction dans leurs fonctions actuelles. (Reportage d'Elizabeth Piper, Sachin Ravikumar et Kylie MacLellan, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)