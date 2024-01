Grande-Bretagne : Charles III "se porte bien" après une opération de la prostate

LONDRES (Reuters) - Le roi Charles d'Angleterre se porte bien après avoir subi une intervention programmée pour soigner une hypertrophie de la prostate, a fait savoir vendredi une source à Buckingham. Charles III a été opéré dans la journée à la London Clinic, dans l'ouest de Londres, où sa belle-fille Kate Middleton est en convalescence après une opération à l'abdomen la semaine dernière. Le palais de Buckingham avait annoncé le 17 janvier que le roi Charles, âgé de 75 ans, allait recevoir une "intervention correctrice" pour une hypertrophie de la prostate, maladie bénigne courante chez les hommes de plus de 50 ans. L'information avait été sciemment divulguée afin d'encourager les hommes du même âge présentant les mêmes symptômes à passer un examen médical. Le Service public de santé britannique (NHS) a déclaré que le nombre de visites sur sa page Web comportant des conseils sur l'hypertrophie de la prostate avait augmenté de 1.000% depuis cette annonce. (Reportage William James et Michael Holden ; version française Lina Golovnya)