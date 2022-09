Grande-Bretagne: Charles au contact de la foule qui attend de rendre hommage à la reine

par Kate Holton et Michael Holden

LONDRES (Reuters) - Le roi Charles III a serré des mains et s'est adressé à des personnes faisant la queue depuis des heures dans le centre de Londres pour passer devant le cercueil de sa mère Elizabeth, samedi, après avoir remercié les secouristes qui aident à organiser les funérailles de la reine.

Sous les acclamations de "hip, hip, hourra" et les cris de "God save the King", Charles a marché le long d'une partie de la file d'attente, demandant à certaines personnes depuis combien de temps elles patientaient et si elles avaient assez chaud.

Son fils et héritier, le prince William, a également discuté avec la foule désireuse de rendre hommage à la reine, décédée à l'âge de 96 ans le 8 septembre à Balmoral, en Écosse.

Charles s'est également rendu au quartier général de la police pour remercier les agents des services d'urgence qui ont participé à la planification de l'hommage à Elizabeth II.

Au vu des longues heures d'attente nécessaires, Le gouvernement britannique avait auparavant demandé à la population de ne pas se déplacer pour rejoindre la file permettant de passer devant le cercueil de la reine, exposé au palais de Westminster, alors que des dizaines de milliers de personnes se sont déjà rendues sur place.

Le ministère de la Culture a déclaré qu'il suspendrait l'accès à la file d'attente si la demande devenait trop importante. "Veuillez ne pas vous déplacer", a-t-il ajouté dans la nuit de vendredi à samedi.

À l'heure du déjeuner, le ministère a indiqué que le temps d'attente pour entrer dans Westminster Hall, où le corps d'Elizabeth repose en chapelle ardente, avait atteint 14 heures.

Les funérailles de la reine Elizabeth II auront lieu lundi à Londres.

UN HOMME ARRÊTÉ

Après avoir reposé pendant 24 heures à Edimbourg, la dépouille de la reine a été transportée par avion mardi soir jusqu'à Londres, où des dizaines de milliers de personnes se sont pressées sur une route habituellement très fréquentée, sous une pluie battante, pour assister au transport du cercueil recouvert du drapeau jusqu'au palais de Buckingham.

Vendredi soir, le roi Charles a rejoint ses trois frères et sœurs - la princesse Anne et les princes Andrew et Edward - pour une veillée silencieuse devant le cercueil, tandis que leurs huit enfants, dont William et Harry, participeront à une autre veillée plus tard dans la journée de samedi

Les funérailles nationales de lundi, auxquelles assisteront près de 100 présidents et chefs de gouvernement, dont ceux des États-Unis, de la France, de l'Australie, du Japon, de la Jamaïque et du Canada, seront probablement l'une des plus grandes cérémonies jamais organisées en Grande-Bretagne.

La police a en outre indiqué qu'un homme avait été arrêté après qu'un témoin a déclaré à Sky News qu'il avait "couru vers le cercueil de la reine". Des images ont montré un homme plaqué au sol et emmené par des policiers.

(Version française Benjamin Mallet)