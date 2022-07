Grande-Bretagne: Boris Johnson va démissionner, selon les médias

LONDRES (Reuters) - Le Premier ministre britannique Boris Johnson, abandonné par de nombreux membres de son gouvernement ces dernières heures, va annoncer sa démission dans la journée, rapportent jeudi plusieurs médias britanniques, dont la BBC.

Un porte-parole du 10, Downing Street, a déclaré que le chef du gouvernement allait s'adresser ce jeudi aux Britanniques.

Nommé en 2019, Boris Johnson a ensuite triomphé dans les urnes mais a été affaibli par une série de scandales ces derniers mois.

"Boris Johnson démissionnera aujourd'hui de son poste de leader du Parti conservateur", a assuré Chris Mason, journaliste politique à la BBC.

Une cinquantaine de membres de l'exécutif britannique ont quitté leurs fonctions depuis le départ fracassant mardi soir des ministres des Finances et de la Santé, Rishi Sunak et Sajid Javid, en mettant explicitement en cause le Premier ministre, désormais jugé inapte à conduire le pays dans le sillage d'une série de scandales.

Huit ministres ou secrétaires d'Etat ont encore démissionné jeudi matin, dont certains nommés il y a deux jours. Le nouveau ministre des Finances, Nadhim Zahawi, a publiquement appelé jeudi matin à la démission du Premier ministre, de même que le ministre de la Défense, Ben Wallace.

(Reportage Kate Holton et Elizabeth Piper, version française Myriam Rivet et Jean-Stéphane Brosse, édité par Bertrand Boucey)