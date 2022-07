Grande-Bretagne: Boris Johnson s'accroche au pouvoir malgré les départs en cascade

LONDRES (Reuters) - Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a déclaré mercredi que son gouvernement ne plierait pas en dépit de la démission de deux ministres de premier plan et d'une série de secrétaires d'Etat, en signe de protestation contre la politique qu'il mène.

Evoquant le contexte d'une économie britannique fragilisée et du retour de la guerre en Europe avec l'agression russe en Ukraine, le Premier ministre a déclaré au Parlement que "c'est exactement le moment dans lequel on attend d'un gouvernement qu'il continue son travail, qu'il n'abandonne pas (...) et qu'il se concentre sur ce qui compte pour les citoyens de ce pays".

Cinq autres membres du gouvernement britannique ont présenté leur démission mercredi matin, au lendemain du départ soudain de deux ministres de premier plan, celui des Finances Rishi Sunak et celui de la Santé Sajid Javid, une hémorragie qui fragilise encore davantage la position du Premier ministre Boris Johnson.

Les titulaires des portefeuilles de l'Enfance et des Familles, Will Quince, des Ecoles, Robin Walker, des Services financiers, John Glen, de l'Accueil des réfugiés afghans, Victoria Atkins et de l'Agro-Innovation et de l'Adaptation climatique, Jo Churchill, ont successivement annoncé leur démission mercredi matin, en mettant en cause explicitement la politique menée par Boris Johnson, dans des lettres de démission publiées sur les réseaux sociaux.

Le Premier ministre est déjà affaibli par la série de scandales ayant éclaboussé son administration - dont celui du "Partygate", des fêtes clandestines organisées à Downing Street pendant les confinements du début de la pandémie de COVID-19 - et cette série de démissions accentue sa fragilité politique, alors que la fronde progressait déjà au sein de son propre parti.

Dans son courrier de démission publié sur Twitter, le secrétaire d'Etat chargé des Services financiers, John Glen, évoque son "absence totale de confiance" à l'égard de la politique menée par Boris Johnson pour diriger le pays.

De son côté, la secrétaire d'Etat chargée de l'Accueil des réfugiés afghans Victoria Atkins dénonce l'"effondrement" de valeurs telles que "l'intégrité, la décence, le respect et le professionnalisme" sous le mandat du Premier ministre, dans son courrier de démission publié sur Instagram.

Le secrétaire d'Etat à l'Enfance et aux Familles, Will Quince, qui a également publié sa lettre de démission sur Twitter, explique quant à lui n'avoir pas eu d'autre choix après avoir répété "de bonne foi" à la presse des éléments fournis par les services du Premier ministre au sujet d'une nomination litigieuse et qui se sont par la suite avérés "inexacts".

La sous-secrétaire d'Etat à l'Agro-Innovation et à l'Adaptation climatique, Jo Churchill, a de son côté souligné que le pays et le parti conservateur "méritaient mieux".

(Reportage William James et Elizabeth Piper ; version française Myriam Rivet, édité par Nicolas Delame et Sophie Louet)