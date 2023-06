Grande-Bretagne : Boris Johnson démissionne de son mandat de député

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Boris Johnson a annoncé vendredi sa démission avec effet immédiat de son mandat de député en Grande-Bretagne, ce qui déclenche automatiquement une élection législative partielle dans sa circonscription de la banlieue nord-ouest de Londres. L'ancien Premier ministre conservateur lutte pour sa survie politique alors qu'une enquête parlementaire est en cours pour savoir s'il a induit la Chambre des Communes en erreur en affirmant que toutes les règles de confinement relatives au COVID-19 avaient été respectées par ses équipes et par lui-même alors qu'il était au 10, Downing Street. "C'est très triste de devoir quitter le Parlement, au moins pour le moment", a dit Boris Johnson dans un communiqué. "Je suis expulsé par une petite poignée de personnes, qui ne disposent d'aucune preuve à l'appui de leurs affirmations, et sans même la validation des adhérents du Parti conservateur sans même parler des électeurs au sens large." (Rédigé par Andrew MacAskill, version française Bertrand Boucey)