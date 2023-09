Grande-Bretagne : BMW va investir 600 M£ pour rendre la Mini "entièrement électrique"

Grande-Bretagne : BMW va investir 600 M£ pour rendre la Mini "entièrement électrique"













LONDRES, 11 septembre (Reuters) - BMW a annoncé lundi un investissement de 600 millions de livres (près de 700 millions d'euros) dans ses usines britanniques visant à rendre sa marque emblématique Mini entièrement électrique d'ici 2030, un nouveau coup de pouce pour l'industrie automobile britannique après des années d'incertitudes liées au Brexit. À partir de 2026, le constructeur automobile allemand haut de gamme fabriquera deux modèles électriques dans son usine Mini d'Oxford - la Mini Cooper 3 portes et le crossover compact Mini Aceman. L'usine ne fabriquera plus que des modèles électriques à partir de 2030. Les deux mêmes modèles seront également fabriqués en Chine et les exportations de ces voitures commenceront en 2024. La secrétaire d'Etat britannique aux Affaires et au Commerce, Kemi Badenoch, doit se rendre à l'usine d'Oxford pour l'annonce de l'investissement, qui, d'après le gouvernement, porte l'investissement total dans le secteur automobile à plus de 6 milliards de livres au cours des dernières années. "L'investissement de BMW est un autre exemple remarquable montrant que le Royaume-Uni est le meilleur endroit pour construire les voitures du futur", a déclaré le Premier ministre britannique, Rishi Sunak, dans un communiqué. Le constructeur automobile allemand a déclaré que le gouvernement britannique avait apporté son soutien à l'investissement, mais n'a pas fourni de détails. BMW investira également dans son usine britannique de Swindon, qui fabrique des pièces pour les modèles Mini. L'entreprise n'a pas précisé ce qu'il adviendrait de son usine de moteurs de Hams Hall. La Mini originale, petite, rapide et abordable, a été mise en vente en 1959 et est restée populaire sous l'égide de BMW depuis que la marque a été relancée en 2001. Son avenir en Grande-Bretagne restait incertain depuis des années. (Reportage Alistair Smout et Nick Carey, version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)