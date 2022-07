Grande Bretagne: BHP subit un revers judiciaire après la rupture d'un barrage au Brésil

LONDRES (Reuters) - Le géant minier BHP a subi vendredi un revers devant la justice britannique lorsque la cour d'appel de Londres a rejeté son recours contre la plainte en nom collectif de 200.000 Brésiliens, susceptible de lui coûter des milliards de livres sterling, pour la rupture d'un barrage à l'origine, en 2015, de la pire catastrophe environnementale du Brésil.

Dans ce que les avocats des plaignants ont qualifié de "jugement monumental", la Cour d'appel de Londres a décidé que la plainte en nom collectif, l'une des plus importantes jamais déposées en Grande-Bretagne, pouvait suivre son cours devant les tribunaux anglais.

"L'époque où les énormes groupes faisaient ce qu'ils voulaient dans des pays à l'autre bout du monde puis s'en tiraient est révolue", a dit Tom Goodhead, du cabinet PGMBM représentant des particuliers, entreprises, collectivités locales et peuples indigènes du Brésil.

BHP, plus grand groupe minier au monde par la capitalisation boursière, a déclaré qu'il envisageait de saisir la Cour suprême britannique.

L'effondrement du barrage de Fundao, propriété de la coentreprise Samarco détenue par BHP et le brésilien Vale, a tué 19 personnes et déversé plus de 40 millions de mètres cubes de boue et de déchets miniers dans le fleuve Doce, détruisant des villages sur son passage et atteignant l'océan Atlantique à plus de 650 km de distance.

(Reportage Kirstin Ridley, version française Diana Mandiá)