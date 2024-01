Grande-Bretagne : Baisse plus marquée que prévu des ventes au détail en décembre

Grande-Bretagne : Baisse plus marquée que prévu des ventes au détail en décembre













Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Les ventes au détail au Royaume-Uni ont reculé d'un mois sur l'autre en décembre plus fortement qu'attendu, montrent les données officielles publiées vendredi. Ces ventes ont baissé de 3,2% le mois dernier après une augmentation de 1,4% en novembre (contre une estimation initiale d'une hausse de 1,3%), a annoncé l'Office national des statistiques (ONS). Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient une baisse de seulement 0,5%. Sur un an, les ventes au détail ont reculé de 2,4% contre une hausse attendue de 1,1% et une augmentation de 0,2% le mois précédent (révisé de +0,1%). (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)