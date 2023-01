Grande-Bretagne : Baisse inattendue des ventes au détail en décembre

LONDRES, 20 janvier (Reuters) - Les ventes au détail au Royaume-Uni ont baissé en décembre, contrairement aux attentes, montrent les statistiques officielles publiées vendredi.

Ces ventes ont reculé de 1% le mois dernier alors que les économistes interrogés par Reuters attendaient un rebond de 0,5%, après un recul de 0,5% en novembre.

En rythme annuel, elles se sont contractées de 5,8%. Le consensus les donnait en baisse de 4,1%.

Une enquête publiée plus tôt par l'institut GfK a montré une première baisse en trois mois de la confiance des consommateurs depuis le début du mois de janvier à -45, son plus faible niveau depuis au moins 1974. (William Schomberg et William James, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)