Grande-Bretagne: Arrestation de manifestants antimonarchistes en amont du couronnement

LONDRES (Reuters) - La police britannique a arrêté Graham Smith, chef du groupe antimonarchiste Republic, ainsi que plusieurs autres manifestant qui s'étaient rassemblés en amont du couronnement du roi Charles III samedi, le long du parcours du cortège royal dans le centre de Londres. Le groupe Republic avait précédemment annoncé qu'il prévoyait d'organiser la plus grande manifestation contre la monarchie de l'histoire, tandis que le chef de la police londonienne, Mark Rowley, avait prévenu vendredi qu'il y aurait une "très faible tolérance pour les perturbations" dans les rues du centre de Londres. Les manifestants, vêtus de t-shirts jaunes, réclamaient un chef d'État élu, ajoutant que la famille royale n'a pas sa place dans une démocratie constitutionnelle moderne. Certains brandissaient des pancartes "Pas mon roi" ou encore "abolissez la monarchie, pas le droit de manifester". Un porte-parole de Republic a confirmé que la police avait arrêté son chef, Graham Smith, samedi matin. Une photo postée sur Twitter le montrait assis sur le sol, entouré de policiers. Les forces de l'ordre n'ont pas confirmé l'arrestation de Graham Smith mais elles ont indiqué avoir arrêté, dans le cadre d'une "importante opération de police", quatre personnes soupçonnées de nuisance publique et trois autres de possession d'articles en vue de causer des dommages criminels. Un officier présent sur les lieux, près de Trafalgar Square, a précisé que trois manifestants républicains avaient été arrêtés pour avoir transporté de la peinture. Republic a ajouté que cinq de ses partisans avaient été arrêtés et que des centaines de ses pancartes avaient été saisies. Des manifestants du groupe militant pour le climat Just Stop Oil ont également été arrêtés, a rapporté un photographe de Reuters. "C'est dégoûtant et extrêmement exagéré", a déclaré Kevin John, 57 ans, manifestant et vendeur dans le Devon. "C'est aussi extrêmement contre-productif de la part de la police, car tout ce qu'elle a fait, c'est nous faire une énorme publicité. C'est complètement fou". Plus de 11.000 policiers ont été mobilisés pour le couronnement, la plus grande cérémonie organisée dans la capitale britannique depuis 70 ans. (Reportage Andrew MacAskill, rédigé par Sarah Young ; version française Kate Entringer)