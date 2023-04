Grande-Bretagne : Anne Keast-Butler, première femme nommée responsable du cyberespionnage

LONDRES, 11 avril (Reuters) - Anne Keast-Butler a été nommée mardi première femme directrice du "Government Communications Headquarters" (GCHQ) britannique, les "oreilles" des services du renseignement britanniques, chargé de protéger le pays contre les terroristes, les cybercriminels et les puissances étrangères malveillantes. Elle prendra ses fonctions en mai, succédant à Jeremy Fleming, qui se retire après six ans de mandat. James Cleverly, le ministre des Affaires étrangères qui a procédé à la nomination, a déclaré qu'Anne Keast-Butler avait une expérience impressionnante au coeur du réseau de sécurité nationale du Royaume-Uni. "Anne mettra sa vaste expérience au service de la sécurité des citoyens britanniques", a-t-il déclaré. Anne Keast-Butler est actuellement directrice générale adjointe de l'agence britannique de renseignement intérieur, connue sous le nom de MI5. Le GCHQ est la principale agence d'écoute britannique. Il entretient des relations étroites avec l'Agence nationale de sécurité américaine ainsi qu'avec ses homologues du Canada, d'Australie et de la Nouvelle-Zélande au sein d'un consortium appelé "Five Eyes" (les cinq yeux). Le groupe travaille également avec le MI6, le MI5, la police, le ministère de la Défense et les partenaires étrangers, ainsi qu'avec le secteur privé et le monde universitaire. (Reportage Sachin Ravikumar, rédigé par William James et Muvija M, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)