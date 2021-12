Grande-Bretagne : Alstom et Hitachi décrochent une commande de 54 trains à grande vitesse

PARIS (Reuters) - Alstom et Hitachi ont remporté un contrat d'une valeur de près de deux milliards de livres (2,3 milliards d'euros) pour la fabrication et la maintenance de trains à grande vitesse dans le cadre du projet High Speed Two en Grande-Bretagne, annoncent jeudi les groupes français et japonais.

La commande obtenue par la coentreprise à 50/50Hitachi-Alstom High Speed (HAH-S) porte sur la fabrication de 54 trains dotés d'une vitesse de pointe de 360 km/h, qui seront "les plus rapides d'Europe", et la maintenance initiale des trains pendant douze ans, ont précisé Alstom et Hitachi dans un communiqué.

Lancé il y a une dizaine d'années par le gouvernement britannique, le projet High Speed 2 prévoit de desservir en TGV le nord de l'Angleterre et les Midlands en plusieurs phases, la première en reliant Londres à Birmingham d'ici 2026, la seconde en reliant Birmingham à Manchester et Leeds d'ici 2033.

Le contrat obtenu par Hitachi et Alstom concerne la première phase. Il sera exécuté par la nouvelle installation de soudage d'Hitachi Rail à Newton Aycliffe, par une nouvelle ligne de production de l'usine d'Alstom à Derby et par une nouvelle installation de fabrication de bogies d'Alstom à Crewe, trois villes situées en Angleterre. Il permettra de créer et pérenniser des milliers d'"emplois verts", selon les deux groupes.

