Grand Prix d’Abu Dhabi : Hamilton et Verstappen au coude-à-coude

par Robin Joanchicoy (iDalgo)

Lors de ces premières séances d'essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi, tous les regards sont déjà braqués sur Max Verstappen et Lewis Hamilton. Les deux prétendants au titre comptent le même nombre de points au championnat, 369,5 unités, et devront en découdre une dernière fois pour se départager. C'est le Néerlandais qui a signé le meilleur temps de la première séance d'essais libre (1'25''009), distançant de plus de trois dixièmes son rival britannique. Hamilton lui a répondu dans la foulée lors de la deuxième séance, s'emparant du meilleur chrono (1'25''009). À noter la superbe performance du Français Esteban Occon dans cette deuxième séance, qui termine second (1'24''034) devant Valtteri Botas (1'24''083).