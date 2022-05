Grand Prix d'Espagne de F1 : Leclerc domine les essais libres, les Mercedes en confiance

par Emile Brehant (iDalgo)

Avant le début des qualifications pour ce Grand Prix d'Espagne à 16h demain, les 20 pilotes du championnat du monde de Formule 1 se retrouvaient à Barcelone sur le circuit de Catalogne pour disputer les deux premières séances d'essais libres. Des sessions dominées par Charles Leclerc, arrivé premier deux fois avec 0.079 puis 0.117 seconde d'avance sur son premier poursuivant, Sainz dans la première manche et Russel dans la deuxième. Les bonnes performances des Mercedes sont à souligner cet après-midi, où Russel et Hamilton ont complété le podium derrière le Monégasque lors de la deuxième séance. Respectivement neuvième et onzième, nos Français Ocon et Gasly devront eux montrer autre chose demain, pour tenter de se placer en vue de la course de dimanche.