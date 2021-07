Grâce à Payet, Marseille obtient le nul contre Benfica

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour son cinquième match de pré-saison, l'Olympique de Marseille se déplaçait à l'Estadio da Luz de Benfica. Avec une équipe de départ qui ressemble de plus en plus à un onze de titulaires, les hommes de Jorge Sampaoli ont mal débuté. En effet, les Portugais ont ouvert la marque par l'intermédiaire de Pizzi sur penalty (13') suite à une faute de la nouvelle recrue Luan Peres. Mais Dimitri Payet, très en forme à l'approche de la reprise, a égalisé après une passe de Luis Henrique (38'). Durant le deuxième acte, les deux entraîneurs ont effectué une revue d'effectif et le score n'a pas bougé (1-1). Ainsi, l'OM reste invaincu mais concède son deuxième nul de suite après celui contre Braga.