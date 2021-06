Gousset et Viquerat font les minimas

par Martin Schmuda (iDalgo)

À l'occasion du quatrième jour des Championnats de France de natation à Chartres, Maxime Gousset et Antoine Viquerat ont obtenu leur billet pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Cinquième lors des derniers Championnats d'Europe à Budapest, le nageur de l'Insep a battu son record personnel d'un centième en finale du 100m (47''89) pour décrocher le titre national et sa qualification olympique. Charles Rihoux (48''81) et Clément Mignon (48''93) gardent espoir pour le relais 4x100m. De son côté, le Toulousain a tout donné pour passer en-dessous des 2'10''35 exigés sur 200m brasse (2'10''21) et valider sa présence au Japon. Enfin sur 50m dos, distance non olympique, la Guyanaise de 19 ans Analia Pigree (27''59) a amélioré son propre record de France (27''81) pour monter sur la plus haute marche du podium.