Gouiri et les Bleuets victorieux contre l'Ukraine

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Les Bleuets poursuivent sur leur lancée ! Quatre jours après leur victoire, 5 - 0 contre l'Ukraine, les hommes de Sylvain Ripoll récidivent avec un succès 3 buts à 0 contre la Serbie. La différence s'est fait en première période où Amine Adli ouvre le score à la demi-heure de jeu (29'). L'attaquant du Bayer Leverkusen arme une frappe du droit croisée à l'entrée de la surface et le portier serbe est battu.

Les Bleuets font le break quelques minutes après lorsque la France récolte un penalty pour une main dans la surface à la suite d'un centre de Truffert. Amine Gouiri s'en charge et prend à contre-pied le gardien adverse (43'). En seconde période les deux équipes tentent de se montrer dangereux, mais sans succès avant que Rayan Cherki inscrive le troisième but de la rencontre en fin de match avec une magnifique roulette dans la surface avant de marquer.

Au classement, les tricolores sont désormais en tête avec 1 point d'avance sur l'Ukraine.