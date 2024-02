Google va verser 25 millions d'euros pour former les européens à l'IA

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Google s'est engagé lundi à verser 25 millions d'euros pour aider les Européens à développer leurs compétences en matière d'intelligence artificielle (IA). Dans le cadre de ce financement, le géant de la technologie a annoncé avoir ouvert des candidatures pour les entreprises sociales et les organisations à but non lucratif pouvant atteindre les personnes les plus susceptibles de bénéficier d'une formation. L'entreprise organisera également une série de formations pour soutenir les entreprises qui utilisent l'IA pour se développer et a étendu à 18 langues ses cours gratuits en ligne sur l'IA. "Les recherches montrent que les avantages de l'IA pourraient exacerber les inégalités existantes, notamment en termes de sécurité économique et d'emploi", a déclaré Adrian Brown, directeur exécutif du Centre for Public Impact, gestionnaire du programme à but non lucratif aux côtés de Google. "Ce nouveau programme aidera les citoyens européens à développer leurs connaissances, leurs compétences et leur confiance en l'IA, afin que personne ne soit laissé pour compte," a-t-il ajouté. (Reportage Martin Coulter; version française Stéphanie Hamel, édité par Zhifan Liu)