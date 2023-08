Google s'engage à plus de transparence sur les publicités ciblées

Crédit photo © Reuters

(.) BRUXELLES (Reuters) - Google fournira plus d'informations sur les publicités ciblées et donnera aux chercheurs un meilleur accès aux données sur le fonctionnement de ses produits, afin de se conformer aux nouvelles règles de l'Union européenne en matière de contenu en ligne, a déclaré jeudi la filiale d'Alphabet . Le Digital Services Act (DSA) entrera en vigueur vendredi. Il exige des entreprises qu'elles fassent davantage d'efforts pour lutter contre les contenus pédopornographiques et la désinformation, qu'elles soient plus transparentes sur leurs processus algorithmiques, les robots et les publicités ciblées. Les entreprises comme Google, mais aussi Meta Platforms, Twitter, Microsoft ou encore booking.com, devront également supprimer les produits illégaux, dangereux ou contrefaits vendus sur leurs plates-formes. Google a décidé de mettre en place un nouveau centre de transparence permettant aux internautes d'accéder aux informations relatives à ses politiques, produit par produit. "Nous allons développer l'Ads Transparency Center (centre de transparence de la publicité), un référentiel mondial consultable des annonceurs sur toutes nos plateformes, afin de répondre aux dispositions spécifiques du DSA et de fournir des informations supplémentaires sur le ciblage des publicités diffusées dans l'Union européenne", a déclaré Laurie Richardson, vice-présidente de Google chargée de la confiance et de la sécurité, dans un billet de blog. "Nous améliorerons l'accès aux données pour les chercheurs qui veulent mieux comprendre comment Google Search, YouTube, Google Maps, Google Play et Shopping fonctionnent dans la pratique, et qui mènent des recherches liées à la compréhension des risques systémiques liés au contenu dans l'UE", a-t-elle ajouté. Le géant américain de la technologie s'est également engagé à donner plus de visibilité sur ses décisions de modération de contenu, à offrir aux utilisateurs différents moyens de contacter l'entreprise, et à mettre à jour ses procédures de signalement et d'appel afin d'éclairer ses décisions par des éléments d'information et de contexte spécifiques. (Reportage Foo Yun Chee, version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)