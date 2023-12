Google, Meta et Qualcomm s'associent pour promouvoir des écosystèmes numériques ouverts

Crédit photo © Reuters

BRUXELLES (Reuters) - Google d'Alphabet, Meta Platforms, Qualcomm et sept autres entreprises technologiques ont lancé mercredi un partenariat pour promouvoir des écosystèmes numériques ouverts, en réponse aux nouvelles règles de l'UE en matière de technologie, dans une démarche qui pourrait également prendre le pas sur une éventuelle législation future. Baptisé "Coalition for Open Digital Ecosystems", le groupe a déclaré vouloir promouvoir des plateformes et des systèmes plus ouverts afin de stimuler la croissance et l'innovation en Europe. Le groupe a déclaré qu'il travaillerait avec des universitaires, des décideurs politiques et des entreprises sur l'ouverture numérique et sur la manière dont elle peut être réalisée en Europe "par la mise en œuvre de la loi sur les marchés numériques et dans les futurs développements du cadre réglementaire de l'UE". Les autres membres du groupe sont le fabricant chinois d'appareils intelligents Honor, la société chinoise Lenovo, la start-up française de réalité augmentée Lynx, le fabricant américain d'équipements de télécommunications Motorola, le fabricant britannique d'électronique Nothing, la société technologique norvégienne Opera et le fournisseur allemand de services de messagerie Wire. "Au cours des derniers mois, nous avons eu un certain nombre de conversations sur ce qu'est un bon écosystème numérique en Europe, sur ce qui favorise l'innovation et sur ce qui aura un impact positif sur la compétitivité. Nous pensons que l'ouverture est l'élément crucial", a déclaré Stan Larroque, fondateur de Lynx, dans un communiqué. Le groupe a déclaré viser à une ouverture des écosystèmes numériques par le biais d'une collaboration interindustrielle et à promouvoir une connectivité transparente et des systèmes interopérables, entre autres. (Reportage de Foo Yun Chee, version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)