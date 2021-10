Google dévoile son smartphone Pixel 6 avec une puce conçue en interne

(Reuters) - Google, filiale d'Alphabet, a présenté mardi la nouvelle version de son smartphone, le Pixel 6, qui sera disponible aux Etats-Unis à compter du 28 octobre et sera équipé du premier semi-conducteur fabriqué en interne par le géant américain technologique, appelé Tensor.

En plus du nouvel appareil, dont une version "Pro" sera aussi disponible, Google a annoncé un service d'abonnement qui permettra aux clients aux Etats-Unis, moyennant 45 dollars par mois, de se procurer le smartphone et d'avoir accès aux versions dites premium de YouTube et YouTube Music.

Le prix de vente du Pixel 6 débutera à 599 dollars, tandis que celui du Pixel 6 Pro, qui disposera notamment d'un écran plus large, débutera à 899 dollars.

Google a indiqué avoir apporté des améliorations au logiciel photo du smartphone, afin que celui-ci capte plus fidèlement les couleurs de peau plus foncées. Cela est destiné à rendre l'appareil plus inclusif, a dit la firme.

(Reportage Sheila Dang à Dallas; version française Jean Terzian)