Google dévoile des produits basés sur l'intelligence artificielle

Google dévoile des produits basés sur l'intelligence artificielle













Crédit photo © Reuters

par Jeffrey Dastin et Greg Bensinger MOUNTAIN VIEW, Californie (Reuters) - Alphabet a dévoilé mercredi des produits basés sur l'intelligence artificielle (IA) développés notamment afin de concurrencer Microsoft sur ce marché. La maison-mère de Google cherche à doter son moteur de recherche d'une IA dite "générative", permettant de répondre aux questions en produisant des textes d'une qualité similaire à ceux composés par un humain. "Nous réinventons tous nos produits, y compris notre moteur de recherche", a déclaré le directeur général d'Alphabet lors de la conférence annuelle du groupe. Sundar Pichai a indiqué que l'IA "générative" serait intégrée dans le moteur de recherche de Google ainsi que dans d'autres produits, comme Gmail, où elle pourrait composer des messages, ou Google Photos, où elle pourrait apporter d'importants changements aux images. Ces annonces interviennent après le lancement en novembre dernier du robot conversationnel ChatGPT, développé par OpenAI, entreprise soutenue par Microsoft. L'intelligence artificielle "générative" peut, en utilisant des données existantes, composer un contenu original sous la forme de texte, d'images ou de code informatique. (Avec la contribution de Sheila Dang et Yuvraj Malik; version française Camille Raynaud, édité par Jean-Stéphane Brosse)