Goncourt 2023 : qui est Jean-Baptiste Andrea ?

(Actualisé avec détails, contexte) PARIS, 7 novembre (Reuters) - Le prix Goncourt 2023 a été attribué mardi à Jean-Baptiste Andrea pour son roman "Veiller sur elle" (L'Iconoclaste), dans lequel il raconte la vie d'un sculpteur de génie épris d'une aristocrate dans l'Italie de l'entre-deux-guerres. Les dix membres de l'Académie Goncourt, réunis au restaurant Drouant, à Paris, ont couronné Jean-Baptiste Andrea, qui est aussi réalisateur et scénariste, au 14e tour de scrutin. Jean-Baptiste Andrea, 52 ans, a déjà été récompensé par le prix du roman Fnac en août. Il était en lice contre Eric Reinhardt, 58 ans, pour "Sarah, Susanne et l'écrivain" (Gallimard). Autre favorite, Neige Sinno, 46 ans, a remporté le prix Femina lundi avec "Triste Tigre" (P.O.L), dans lequel elle raconte les viols dont elle a été victime durant son enfance commis par son beau-père. Le quatrième finaliste était le philosophe Gaspard Koenig, 40 ans, pour "Humus" (Éditions de l'Observatoire), l'histoire de deux étudiants en agronomie liés par leur idéal écologiste. (Rédigé par Kate Entringer)