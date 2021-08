Golf : Xander Schauffele remporte la médaille d'or

Crédit photo © Reuters

par Baptiste Marin (iDalgo)

Xander Schauffele est devenu dimanche champion olympique de golf. En tête depuis la fin de la deuxième journée, l'Américain n'a pas fléchi et a rendu une carte de 67 pour s'adjuger la médaille d'or. Le golfeur de 27 ans devance d'un coup Rory Sabbatini. Le Slovaque a réalisé un dernier tour exceptionnel avec un score de 61 (-10) sur la journée. Le 204e joueur mondial a signé un eagle et dix birdies au Country Club de Kasumigaseki. La lutte pour la médaille de bronze s'est aussi avérée être serrée. Sept joueurs (Pan, Morikawa, Pereira, McIlroy, Munoz, Matsuyama et Casey) ont dû disputer un play-off pour arriver à se départager. Le Taïwanais C.T. Pan a pris le meilleur sur ses concurrents lors de la prolongation pour glaner une très belle médaille de bronze. À l'issue de ce dernier tour, les Français Romain Langasque et Antoine Rozner se classent respectivement 35e et 45e dans ce tournoi olympique.