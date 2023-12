Goldman Sachs voit le Stoxx 600 à 500 points fin 2024

(Reuters) - Goldman Sachs a relevé sa prévision à 12 mois pour l'indice paneuropéen Stoxx 600 qui pourrait atteindre le cap des 500 points dans la perspective d'une baisse des taux d'intérêt, ce qui implique un gain de près de 6% d'ici fin 2024. La banque américaine d'investissement prévoyait auparavant que le Stoxx 600 monterait seulement à 480 points à la fin de l'année prochaine. Le Stoxx 600, qui est quasiment inchangé (-0,03%) lundi en matinée à 472,1 points, a pris depuis le début de l'année plus de 11%. "Nous constatons qu'une inflation plus faible combinée à des taux plus bas est généralement associée à des valorisations légèrement plus élevées", écrit Peter Oppenheimer, chef stratège actions mondiales chez Goldman, dans une note datée de vendredi. Les marchés ont déjà intégré une baisse de l'inflation dans leurs anticipations, a-t-il noté. "En moyenne, depuis 1973, les actions européennes ont généré des rendements réels de 7% par an dans un contexte d'inflation de 1% à 3% et de baisse des prix", a-t-il poursuivi. Malgré le ralentissement de l'activité économique, en particulier en Allemagne, et les inquiétudes sur les bénéfices des entreprises quant aux dépenses d'investissement et à leur exposition à la Chine, Peter Oppenheimer estime que la valorisation attendue du Stoxx 600 ne constitue pas un problème. L'indice se négocie actuellement à 12,5 fois les bénéfices prévus pour les 12 prochains mois. Pour 2024, Goldman Sachs estime que les bénéfices des entreprises européennes augmenteront de 7%. La banque américaine a cependant abaissé son conseil sur les banques européennes à "neutre" en prévision de la baisse des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) l'an prochain. (Reportage Roshan Abraham à Bangalore, version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)