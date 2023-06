Goldman Sachs va supprimer des emplois en raison de la situation économique

NEW YORK (Reuters) - Goldman Sachs Group Inc prévoit de nouvelle suppressions de postes, le climat économique ayant un impact sur certaines activités de la banque, a déclaré jeudi son président. "Le contexte macroéconomique est extraordinairement difficile", a déploré John Waldron lors d'une conférence avec des investisseurs, sans préciser le nombre de licenciements. En mai, une source avait déclaré à Reuters qu'au moins 250 emplois seraient supprimés à court terme. L'action Goldman Sachs perdait 1,83% vers 15h45 GMT. (Reportage Saeed Azhar et Niket Nishant; version française Victor Goury-Laffont)