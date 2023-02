Goldman Sachs s'attend désormais à trois hausses de taux de la Fed en 2023

(Reuters) - La Réserve fédérale (Fed) devrait relever ses taux d'intérêt à trois reprises cette année, d'un quart de point à chaque fois, anticipe Goldman Sachs après la publication cette semaine de statistiques ayant mis en évidence la solidité du marché du travail et de l'inflation. Un rapport du département américain du Travail publié jeudi indique que les prix à la production ont augmenté en janvier à leur rythme le plus important en sept mois, sous l'effet du bond des prix des produits énergétiques, tandis qu'un autre montre une baisse surprise des inscriptions au chômage la semaine dernière. "A la lumière d'une inflation plus vigoureuse, nous ajoutons une hausse de taux de 25 points de base en juin à nos prévisions sur la Fed, pour un taux final de 5,25%-5,5%", ont écrit jeudi dans une note les économistes de Goldman Sachs dirigés par Jan Hatzius. Les marchés monétaires tablent actuellement sur un taux terminal de 5,3% en juillet. La banque suisse UBS a également revu ses anticipations, s'attendant désormais à ce que la banque centrale américaine relève ses taux d'un quart de point en mars et en mai, ce qui pourrait porter l'objectif de taux des "fed funds" à 5%-5,25%. "Après cela, nous nous attendons à ce que le comité de politique monétaire de la Fed fasse machine arrière et commence à abaisser ses taux à partir de septembre", écrit UBS dans une note. Avant les récentes données américaines, JPMorgan prévoyait un objectif de taux des fonds fédéraux de 5,1% d'ici la fin juin et BofA Global Research un taux terminal à 5,0%-5,25% d'ici la fin de l'année. BofA tablait sur deux hausses de taux de 25 points de base chacune. La majorité des économistes interrogés par Reuters avant les récents indicateurs s'attendaient à ce que la Fed relève ses taux au moins deux fois de plus dans les mois à venir, sans baisse prévue cette année. (Aniruddha Ghosh et Siddarth S à Bangalore, version française Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)