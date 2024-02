Goldman Sachs relève sa recommandation pour les actions mondiales à "surpondérer"

19 février (Reuters) - Goldman Sachs a relevé sa recommandation pour les actions mondiales à "surpondérer" contre "neutre", en citant notamment les perspectives de croissance économique et la reprise de l'activité manufacturière. Des données récentes ont montré des signes d'amélioration de l'activité manufacturière mondiale, y compris aux États-Unis, et les acteurs du marché évalueront les données économiques à venir pour déterminer la trajectoire des réductions de taux d'intérêt des principales banques centrales. "Nous nous attendons à ce que la croissance devienne un moteur plus important de l'appétit pour le risque et que les corrélations entre les actions et les obligations soient plus négatives cette année", a déclaré Goldman dans une note datée du 16 février. La société de courtage ajoute que, si les cycles d'assouplissement de la politique monétaire ont toujours été favorables aux actifs à risque, ils pourraient l'être moins cette année, "car les marchés ont déjà anticipé une grande partie de l'allègement des taux". A lire aussi... Selon le baromètre FedWatch de CME, la probabilité d'une baisse des taux de 25 points de base de la Réserve fédérale (Fed) américaine en juin est estimée à 51,3%. Cependant, le potentiel de croissance des bénéfices mondiaux reste "relativement réduit" en raison de la baisse de la croissance des revenus et de la faible capacité d'amélioration des marges, a déclaré Goldman. "Si les actions ont digéré la hausse des rendements obligataires jusqu'à présent avec une meilleure croissance, il y a un risque de revenir à un régime de 'les bonnes nouvelles sont de mauvaises nouvelles'", a averti Goldman. La société de courtage a également rétrogradé le crédit mondial de "neutre" à "sous-pondérer". "L'étroitesse des écarts de crédit est susceptible de devenir une limite de vitesse pour les rendements", a-t-elle noté. Goldman a réitéré sa position "neutre" pour les obligations mondiales à plus long terme et les matières premières. (Rédigé par Siddarth S à Bangalore; version française Diana Mandiá, édité par Blandine Hénault)