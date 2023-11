Goldman Sachs relève sa prévision de croissance pour la Chine

PEKIN, 9 novembre (Reuters) - Goldman Sachs a revu à la hausse sa prévision de croissance économique de la Chine pour l'an prochain, prévoyant une "intensification substantielle des mesures d'assouplissement" par Pékin dans les mois à venir, écrit la banque américaine d'investissement dans une note publiée jeudi. Les économistes de Goldman Sachs ont relevé de 4,5% à 4,8% leur prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) pour 2024 de la deuxième économie mondiale. Malgré la faiblesse persistante du secteur clé de l'immobilier et l'atonie de la demande en provenance de l'étranger, le Fonds monétaire international (FMI) a également relevé mardi sa prévision de croissance de la Chine pour l'an prochain, passant de 4,2% à 4,6%. (Reportage Twinnie Siu à Hong Kong et Ethan Wang à Pékin, version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)