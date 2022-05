Goldman Sachs ramène sa prévision 2022 de croissance de la Chine à 4%

HONG KONG (Reuters) - Les analystes de Goldman Sachs ont annoncé mercredi avoir ramené leur prévision de croissance du produit intérieur brut (PIB) de la Chine cette année de 4,5% à 4% en raison des dommages causés à l'économie par le COVID-19 au deuxième trimestre.

Il est plus probable que la croissance chinoise soit inférieure à l'objectif fixé que supérieure, ont-ils précisé.

"Cette prévision de croissance plus faible reste basée sur l'hypothèse selon laquelle le COVID-19 sera en grande partie sous contrôle, que le marché de l'immobilier se redresse dès maintenant et que le gouvernement intervienne via une politique d'investissement dans les infrastructures au cours des prochains mois", ont-ils ajouté.

L'activité économique de la Chine a nettement ralenti en avril, les mesures de confinement imposées face au COVID-19 ayant pesé sur la consommation, la production industrielle et l'emploi, une évolution qui alimente les craintes d'une contraction de l'économie du pays au deuxième trimestre.

