Goldman Sachs profite de la vague de fusions-acquisitions au troisième trimestre

(Reuters) - Goldman Sachs a annoncé vendredi un bond de 66% de bénéfice au troisième trimestre, la plus grande banque d'investissement américaine ayant elle aussi profité de la vague de fusions-acquisitions qui a dopé les bénéfices du secteur.

Le bénéfice net de la banque a atteint 5,28 milliards de dollars (4,56 milliards d'euros) au cours du trimestre clos le 30 septembre, contre 3,23 milliards de dollars un an plus tôt.

Le bénéfice par action est passé à 14,93 dollars, contre 9,68 dollars l'année précédente. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 10,11 dollars par action, selon l'estimation IBES de Refinitiv.

Le produit net bancaire de Goldman Sachs a augmenté pour sa part de 26% pour atteindre 13,61 milliards de dollars.

Goldman Sachs, qui génère la majorité de ses revenus grâce aux activités de conseil, a enregistré une hausse de ses honoraires grâce à l'augmentation du nombre de fusions-acquisitions cette année.

L'action Goldman Sachs gagne 2,5% en avant-Bourse.

(Reportage Noor Zainab Hussain et Anirban Sen à Bangalore,Elizabeth Dilts et Matt Scuffham à New York; version française Anait Miridzhanian)