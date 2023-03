Goldman Sachs prévoit une hausse des taux de la BCE de 50 points de base en mai

1er mars (Reuters) - Goldman Sachs a relevé pour la deuxième fois en autant de semaines son estimation du pic de taux de la Banque centrale européenne (BCE), disant s'attendre désormais à une hausse de 50 points de base en mai.

La banque américaine estime que le taux de dépôt de la BCE culminera jusqu'à 3,75% d'ici juin, contre 3,50% auparavant. Les marchés monétaires pour leur part tablent sur un pic de taux autour de 3,85% d'ici décembre. Goldman Sachs a réactualisé ses prévisions en raison de l'inflation en France et en Espagne qui a montré une accélération inattendue en février. Le chef économiste de la BCE, Philip Lane, a en outre laissé entendre récemment que l'institution de Francfort n'était pas disposée à mettre fin à la hausse des taux dans un avenir proche. "Même si un ralentissement (de la hausse des taux) à 25 points de base est encore possible en mai, nous ne le considérons plus comme le scénario de base (...) et maintenons notre point de vue selon lequel le Conseil des gouverneurs (de la BCE) s'en tiendra à un pic de taux jusqu'au quatrième trimestre 2024", écrivent dans une note datée du 28 février les économistes de Goldman Sachs. (Reportage Siddarth S à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)