Goldman Sachs prévoit une baisse des taux de la BCE "à chaque réunion à compter d'avril"

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Banque centrale européenne (BCE) réduira ses taux d'intérêt de 25 points de base lors de chacune de ses réunions de politique monétaire à compter du mois d'avril 2024, écrit Goldman Sachs dans une note publiée jeudi. Les économistes de la banque américaine d'investissement prévoient que le taux de dépôt de la BCE refluera ainsi à 2,25% au début de 2025, contre 4,0% actuellement. "Nous estimons que le mois d'avril est un peu plus probable au regard de notre estimation d'une croissance plus ferme, de la dynamique continue de la progression des salaires et des données supplémentaires confirmant le ralentissement de l'inflation sous-jacente", ont-t-ils déclaré. Les économistes de Goldman Sachs prévoyaient auparavant que la BCE abaisserait ses taux de 25 points de base sur une séquence trimestrielle. (Reportage Roshan Abraham à Bangalore ; version française Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)