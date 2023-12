Goldman Sachs prévoit désormais une baisse des taux de la BCE au 2e trimestre 2024

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Goldman Sachs a annoncé vendredi prévoir désormais une première baisse des taux directeurs de la Banque centrale européenne (BCE) au deuxième trimestre 2024, contre une prévision précédente au troisième trimestre. La BCE, qui a relevé son taux de dépôt au niveau record de 4,0% à la suite de dix hausses consécutives, prévoit une légère hausse de l'inflation dans les mois à venir avant un reflux vers l'objectif de 2% au second semestre 2025. (Reportage Subhadeep Chakravarty; version française Claude Chendjou, édité par Zhifan Liu)