Goldman Sachs ne prévoit plus de hausse de taux de la Fed en mars après SVB

13 mars (Reuters) - Goldman Sachs ne prévoit plus de hausse de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) ce mois-ci et voit une importante incertitude au-delà de mars au regard des récentes tensions dans le secteur bancaire, ont déclaré dimanche les analystes de la banque américaine d'investissement. Opérant sous le nom de Silicon Valley Bank (SVB), SVB Financial Group s'est effondré en Bourse la semaine dernière après une augmentation surprise de capital destinée à combler une perte de 1,8 milliard de dollars, consécutive à la cession d'un portefeuille obligataire. Avant cette déroute, Goldman prévoyait un relèvement de 25 points de base de l'objectif des "fed funds" à l'issue de la réunion politique monétaire des 21 et 22 mars de la banque centrale américaine. Vendredi, les autorités californiennes ont annoncé la fermeture de SVB et la possibilité pour les clients de retirer leurs dépôts dès ce lundi, tandis que la Fed s'est engagée à mettre à disposition des fonds, via un nouveau programme de financement bancaire, pour les établissements qui en auraient en besoin. Selon les analystes de Goldman Sachs, les mesures prises par les autorités de régulation devraient permettre aux banques de disposer de davantage de liquidités face à la menace de retraits des dépôts et améliorer la confiance des clients. Goldman Sachs a laissé inchangées ses prévisions d'une augmentation de 25 points de base des taux en mai, juin et juillet, mais a souligné prévoir une incertitude considérable quant à la trajectoire de hausse des taux au-delà de mars. Le taux terminal de la Fed est désormais vu par Goldman Sachs à 5,25%-5,5%. (Reportage Shubham Kalia à Bangalore; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)