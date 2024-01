Goldman Sachs : Le bénéfice augmente au 4e trimestre grâce au rebond des marchés boursiers

(Reuters) - Le bénéfice de Goldman Sachs a augmenté de 51% au quatrième trimestre, soutenu par la reprise des marchés financiers et les revenus de l'activité de gestion d'actifs et de patrimoine, ce qui a compensé la faiblesse de la banque d'investissement. Le groupe a publié mardi un bénéfice de 2,01 milliards de dollars, soit 5,48 dollars par action, pour le dernier trimestre de 2023, contre 1,33 milliard de dollars, soit 3,32 dollars par action, un an plus tôt. "Cette année a été une année d'exécution pour Goldman Sachs", a déclaré dans un communiqué le directeur général de la banque, David Solomon. "Avec tout ce que nous avons réalisé en 2023, associé à notre stratégie claire et simplifiée, nous disposons d'une plateforme beaucoup plus solide pour 2024", a-t-il ajouté. L'action de la banque grimpe de 1,7% dans les échanges avant-Bourse. Les revenus de Goldman Sachs provenant du négoce d'actions ont bondi de 26% au quatrième trimestre, tandis que ceux de l'activité de gestion d'actifs et de patrimoine ont augmenté de 23% pour atteindre 4,39 milliards de dollars, grâce à des gains provenant d'investissements en actions et en titres de créance. Les commissions de la banque d'investissement ont en revanche chuté de 12% par rapport à l'année dernière, pour atteindre 1,65 milliard de dollars, sous l'effet de la baisse du nombre d'opérations de fusions-acquisitions. Les revenus des opérations sur titres à revenu fixe, devises et matières premières (FICC) ont chuté de 24% en raison de la faiblesse des produits de taux d'intérêt et des devises. (Reportage Niket Nishant à Bangalore et Saeed Azhar à New York ; version française Diana Mandiá)