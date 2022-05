Goldman Sachs donne à ses dirigeants des congés illimités

(Reuters) - Goldman Sachs Group Inc va permettre à ses associés et directeurs généraux de prendre autant de congés qu'ils le souhaitent dans le cadre d'un nouveau programme de "vacances flexibles" pour promouvoir "le repos" et la récupération, rapporte samedi le quotidien The Telegraph.

Dans une note, la banque de Wall Street indique qu'à compter du 1er mai, elle n'impose plus de plafond sur les congés payés et que les cadres supérieurs peuvent "prendre des congés en cas de besoin", précise le journal.

Tous les employés devront prendre au moins 15 jours de congés par an à partir de janvier prochain, avec au moins une semaine de jours de vacances consécutifs, selon les informations du Telegraph.

Goldman Sachs n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Ces changements significatifs interviennent environ deux mois après qu'un groupe d'analystes de première année de Goldman Sachs s'est plaint d'être surchargé de travail et a menacé de démissionner dans les six mois à moins que ses conditions de travail ne s'améliorent.

(Reportage Rachna Dhanrajani, version française Benjamin Mallet)