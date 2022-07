Goldman Sachs: Bénéfice divisé par deux au deuxième trimestre, mais meilleur qu'attendu grâce au trading

(Reuters) - Goldman Sachs a fait état lundi d'une baisse de 48% de son bénéfice au deuxième trimestre, plus faible que prévu, soutenu par le dynamisme des activités de trading de taux fixes, dans un contexte de fortes fluctuations des marchés.

Les revenus de trading de la banque ont bondi de 32% pour atteindre 6,47 milliards de dollars (6,39 milliards d'euros), les revenus tirés du courtage de taux fixes et de matières premières progressant de 55% et ceux du trading action de 11%.

Cela a permis au groupe de compenser l'impact subi par ses activités de banque d'investissement, lié a une chute de l'activité de souscription et des transactions, alors qu'un sentiment d'aversion au risque s'est emparé des marchés mondiaux.

Son rapport trimestriel fait écho à ceux de JPMorgan Chase & Co et Morgan Stanley, qui ont aussi enregistré une baisse de leurs revenus dans cette activité. Le chiffre d'affaires de la banque d'investissement a chuté de 41% à 2,14 milliards de dollars au cours du trimestre.

Le revenu net de Goldman Sachs a par ailleurs chuté de 23% à 11,86 milliards de dollars pour le deuxième trimestre et le bénéfice a diminué de près de moitié à 2,8 milliards de dollars, soit 7,73 dollars par action.

La gestion d'actifs a également pénalisé la banque, avec un revenu net de 1,08 milliard de dollars, soit 79% de moins qu'au deuxième trimestre 2021.

La provision pour pertes de crédit s'élève à 667 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2022, contre un bénéfice net de 92 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021.

(Reportage Niket Nishant et Noor Zainab Hussain à Bangalore et Saeed Azhar à New York ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)