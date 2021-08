Goldman Sachs abaisse sa prévision de croissance américaine au 3e trimestre

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - Les économistes de Goldman Sachs ont révisé à la baisse leur prévision de croissance de l'économie américaine au troisième trimestre, à 5,5% contre 9% attendu précédemment, en raison de l'impact du variant Delta du coronavirus, mais ils ont relevé leurs estimations pour le quatrième trimestre et 2022.

La banque d'investissement explique dans une note publiée mercredi que le variant Delta a un effet un peu plus important que prévu sur la croissance et l'inflation compte tenu de ses répercussions sur la consommation et la production.

"Les dépenses consacrées aux repas, aux voyages et à certains autres services devraient diminuer en août mais nous pensons que la baisse sera modeste et brève", ajoutent ses économistes, qui notent aussi que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement se prolongent.

Pour le quatrième trimestre, Goldman Sachs table sur une croissance à 6,5% contre 5,5% auparavant, en misant sur le reflux des craintes liées à la pandémie, la reprise du secteur des services et la reconstitution des stocks.

Goldman Sachs a également relevé ses prévisions de croissance pour les trois premiers trimestres de 2022.

(Reportage Lindsay Dunsmuir, version française Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)